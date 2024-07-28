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Manchester Havalimanı'ndaki Polis Olayına İlişkin Belediye Başkanı'ndan Açıklama

Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, halkı karara varmak için acele etmemeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 18:32
Manchester Havalimanı'ndaki Polis Olayına İlişkin Belediye Başkanı'ndan Açıklama

Manchester Havalimanı'ndaki Şiddet Olayı Üzerine Açıklamalar

İngiltere'nin Manchester Havalimanı'nda ortaya çıkan polis şiddeti görüntülerinin ardından Belediye Başkanı Andy Burnham açıklamalarda bulundu. Burnham, olaya dair incelemelerin devam ettiğini ve halkı acele karar vermemeleri konusunda uyardı.

Olayın Ayrıntıları ve Resmi Açıklamalar

Yayınlanan güvenlik kayıtlarında, polisin gözaltına almak istediği bir şahsa ve beraberindeki kişiye yönelik ciddi saldırılar yaşandığı gözlemlendi. Burnham, bu karmaşık meselede dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. "İki tarafı olan karmaşık bir durumla karşı karşıyayız," diyen Burnham, Bağımsız Polis Davranışları Ofisi (IOPC) tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının önemini belirtti.

Gözaltılar ve Soruşturmalar

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan dört şüpheli olduğu bilgisi verildi. Burnham, "İnsanların IOPC'nin polis memurunun davranışlarına yönelik incelemesini beklemeleri gerekiyor," dedi. Ayrıca, bu görüntülerin tüm gerçekleri yansıtmadığını ve halka aceleci davranmamalarını tavsiye etti.

Öte yandan, IOPC Bölge Direktörü Catherine Bates, olaya karışan polis memurları ile henüz görüşme yapılmadığını, ancak diğer şahıslar ve aileleri ile iletişim kurduklarını ifade etti.

Olayın Arkasındaki Gerçekler

23 Temmuz'da meydana gelen olayda, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polisin yerde yatan bir kişinin yüzüne ve başına tekme attığı görülmüştü. Manchester Polisi, bu şahısların olay öncesinde üç polis memuruna saldırdıklarını ve birinin burnunu kırdıklarını bildirdi. Hastaneye kaldırılan memurların durumu ciddi bulunsa da, artan tepkilere yol açan bu olayın ardından polis memurları görevden alındı.

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