Manila'da 50 Bin Kişi: Sel Kontrollerindeki Yolsuzluk Protestosu

Manila'da 50 Bin Kişi Sel Kontrollerindeki Yolsuzluğu Protesto Etti

Manila'da yaklaşık 50 bin kişi, ülkedeki sel kontrol projelerinde milletvekilleri, kamu görevlileri ve iş insanlarının yüksek miktarda rüşvet aldığı iddialarını protesto etti.

Protestonun Talepleri

Ellerinde pankart ve bayraklarla toplanan göstericiler, yolsuzluğa karıştığı öne sürülenlerin derhal yargılanmasını talep etti. Protestocular, hedeflerinin yolsuzlukla suçlanan kamu görevlileri ve şirket sahipleri olduğunu belirtti ve Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın istifasını istemeyeceklerini açıkladı.

Güvenlik ve Devletin Yanıtı

Olası şiddet olaylarını önlemek amacıyla polis, binlerce güvenlik görevlisini bölgede konuşlandırdı. Filipinler Haber Ajansı (PNA) kaynaklı haberlerde, Malacanang Sarayı Basın Sorumlusu ve Devlet Başkanlığı İletişim Ofisi Müsteşarı Claire Castro'nun, protestoların ardından Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında planladığı ABD gezisini iptal ettiğini bildirdiği aktarıldı.

Skandalın Boyutu

Hükümet verilerine göre, sel kontrol projelerine son 3 yılda yaklaşık 9,6 milyar dolar kaynak aktarıldı. Yapılan denetimlerde bazı projelerin standartlara uygunluğu ve projelerin gerçekten yapılıp yapılmadığı inceleniyor.

Soruşturma Kapsamı

Bu süreçte çok sayıda milletvekili, senatör, inşaat şirketi ve kamu çalışanı mühendisler, gösterişli yaşam tarzlarını büyük rüşvetlerle sağlamakla suçlanıyor. Hükümetin yürüttüğü incelemeler devam ediyor.