Manipur Başbakanı Singh, Şiddet Olayları İçin Özür Diledi

Manipur Başbakanı'ndan Özür Mesajı

Hindistan'ın Manipur eyaleti Başbakanı Nongthombam Biren Singh, eyalette yaşanan şiddet olayları nedeniyle halktan özür diledi. ANI News'ün haberine göre, Singh, düzenlediği basın toplantısında, Mayıs 2023'ten bu yana devam eden şiddet olaylarına dair açıklamalarda bulundu.

Şiddet Olaylarının Etkileri

Başbakan Singh, bu süreçte yüzlerce insanın hayatını kaybettiğini ve on binlerce insanın yerinden edildiğini belirterek, "Bu yıl, çok talihsiz geçti. Pişmanlık duyuyorum. Yaşananlar için eyalet halkından özür dilemek istiyorum." dedi. Son dönemde barışa yönelik çabalardan memnun olduğunu dile getiren Singh, yeni yılda normalleşme sağlanmasını umduğunu ifade etti.

Olayların Sebepleri

Manipur'da, nüfusun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğu, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmediği gerekçesiyle gösteriler başlattı. Bu duruma karşı bazı etnik grupların tepkileri sonucunda, 3 Mayıs 2023'ten itibaren şiddet olayları patlak verdi. Askere "vur" emrinin verildiği bu süreçte, 250'den fazla kişi hayatını kaybetti, 60 binden fazla kişi ise yerinden edildi.