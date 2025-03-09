Manipur'daki Çatışma: 1 Ölü, 43 Yaralı

Hindistan'ın Manipur Eyaletinde Gergin Çatışma!

Hindistan'ın şiddet olaylarıyla anılan Manipur eyaletinde, Kuki topluluğu ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, 43 kişi ise yaralandı.

Bölgedeki NDTV kanalının haberine göre, Kuki topluluğu, eyalet hükümetinin “araçların serbest dolaşımına” yönelik kararını protesto etti. Eyalet polisinin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, protestocuların Imphal'dan hareket eden ve güvenlik güçlerinin eşlik ettiği otobüslerin önünü kestiği belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçleri ile silahlı kişilerin de bulunduğu topluluk üyeleri arasında çatışma çıktığı kaydedildi. Güvenlik güçlerinin, ateş açan protestoculara göz yaşartıcı gaz ve copla müdahalede bulunduğu vurgulandı; bu olayda güvenlik güçlerinden 27 kişinin yaralandığı bildirildi.

Protestolar sırasında Kuki topluluğundan bir kişinin hayatını kaybettiği ve 16 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Kuki topluluğu liderlerinden biri, hükümetin “serbest dolaşım girişimine şiddetle karşı çıkacaklarını” ifade ederek, topluluk üyelerine yolları kapatma çağrısında bulundu.

Manipur'da nüfusun %53'ünü oluşturan Meitei topluluğu, “Planlanmış Kabile” kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle 3 Mayıs 2023'te gösteri başlatmıştı. Bu durum, Kukiler dahil diğer etnik grupların tepkisini çekmiş ve şiddet olayları patlak vermişti. Eyaletteki çatışmalarda, askere “vurma” emrinin verilmesiyle birlikte 250'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 60 binden fazla kişi yerinden edildi.