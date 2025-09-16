Manisa Alaşehir'de Spiral Makinesiyle Ağaç Kesiminde Kaza: Bir Kişi Öldü

Olayın Detayları

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan Günay Eraslan, evinin bahçesindeki kuru ağacı spiral makinesiyle kesmeye çalıştığı sırada elinden kayan makinenin boynuna isabet etmesi sonucu yaralandı.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Günay Eraslan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.