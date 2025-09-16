Manisa Alaşehir'de Spiral Makinesiyle Ağaç Kesiminde Kaza: Bir Kişi Öldü

Manisa Alaşehir'de bahçesindeki ağacı spiral makinesiyle keserken yaralanan Günay Eraslan, kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 14:38
Manisa Alaşehir'de Spiral Makinesiyle Ağaç Kesiminde Kaza: Bir Kişi Öldü

Manisa Alaşehir'de Spiral Makinesiyle Ağaç Kesiminde Kaza: Bir Kişi Öldü

Olayın Detayları

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan Günay Eraslan, evinin bahçesindeki kuru ağacı spiral makinesiyle kesmeye çalıştığı sırada elinden kayan makinenin boynuna isabet etmesi sonucu yaralandı.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Günay Eraslan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
2
Gürsel Tekin: Sarıyer Seçim Kurulu ve Karar Defteri Açıklaması
3
Edirne İpsala'da PTT Üniformasıyla Dolandırıcılık: Tayfun B. Tutuklandı
4
Doğurganlık 1,48'e Düştü: MHP'li Yurdakul'dan Aile ve Nüfus Politikaları Çağrısı
5
Küresel Sumud Filosu: Tunus'tan Gazze'ye 3 Tekne Daha Çıktı
6
MKE Roket Fabrikası Patlaması Davasında Savcı Mütalaasını Açıkladı
7
İspanya, orman itfaiyecileri için erken emeklilik kararnamesini onayladı

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa