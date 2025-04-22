Manisa Alaşehir'de Tefecilik Operasyonu: 11 Zanlı Yakalandı

Manisa'da Tefecilik ve Tehdit İddialarına Büyük Operasyon

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, tefecilik ve tehdit iddialarıyla 2 suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, toplamda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın Detayları

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alaşehir ve çevre ilçelerdeki yaklaşık 60 çiftçiye borç vererek tefecilik yaptığı öne sürülen, alacaklı oldukları çiftçileri tehdit edip, yaklaşık 150 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 2 suç örgütü hakkında 12 şüpheli için gözaltı kararı alındı.

Operasyon ve Ele Geçirilen Malzemeler

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Alaşehir, Sarıgöl ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlıklarından toplam 133 personelin katılımıyla yapılan eş zamanlı operasyonda, 12 adrese baskın düzenlendi. Bu operasyonda 11 zanlı yakalandı.

Baskınlarda yapılan aramalarda, 3 milyon 622 bin 150 lira değerinde 30 senet, 124 boş senet, 560 bin lira değerinde 2 çek, 6 ajanda, 25 araç satış sözleşmesi, 11 tapu, 2 av tüfeği, 26 gram uyuşturucu, 18 cep telefonu ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmada işlemleri devam ederken, operasyonda bir şüphelinin de arandığı belirtildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tefecilik ve tehdit iddiasıyla 2 suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda; 3 milyon 622 bin 150 lira değerinde 30 senet, 124 boş senet, 560 bin lira değerinde 2 çek, 6 ajanda, 25 araç satış sözleşmesi, 11 tapu, 2 av tüfeği, 26 gram uyuşturucu, 18 cep telefonu ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.