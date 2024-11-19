Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne Çevre Kanunu İhlali Nedeniyle Ceza

Manisa'da Çevre İhlali: 1.16 Milyon TL Ceza

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi'nde yapılan denetim, çevre sağlığı açısından ciddi bir ihlali ortaya çıkardı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapılan incelemeler sonucunda evsel nitelikteki atık suların arıtılmadan Irlamaz Çayı'na deşarj edildiğini tespit etti.

Denetim Sonrası Belirlenen İhlal

Bakanlıktan alınan bilgilere göre, Zafer, Mustafa Kemal ve Selvilitepe mahalleleri ile çevresindeki yerleşim alanlarından gelen evsel atık suların, MASKİ tarafından işletilen Turgutlu AAT'ye ulaşmadan doğrudan Irlamaz Çayı'na yönlendirildiği belirlendi. Bu durum, çevre kirliliğine yol açarak ciddi bir tehdit oluşturdu.

Cezai İşlem ve Soruşturma Başlatıldı

Denetim sonucunda Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi'ne toplamda 1 milyon 161 bin 568 lira ceza kesildi. İdari cezanın yanı sıra, olayla ilgili adli soruşturma da başlatıldı.

Bu olay, yerel yönetimlerin çevre koruma yasalarına uyumunu ve atık su yönetimindeki sorumluluklarını bir kez daha gündeme getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, evsel nitelikteki atık suyun arıtılmadan Irlamaz Çayı'na deşarj edildiğinin belirlenmesi üzerine Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) sorumluluğundaki Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi'ne 1 milyon 161 bin 568 lira ceza kesti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, evsel nitelikteki atık suyun arıtılmadan Irlamaz Çayı'na deşarj edildiğinin belirlenmesi üzerine Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) sorumluluğundaki Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi'ne 1 milyon 161 bin 568 lira ceza kesti.