Manisa CBÜ'de LÖSEV Ziyareti: Rektör Kibar’dan Lösemili Çocuklara Tam Destek

Prof. Dr. Rana Kibar, LÖSEV heyetini ağırladı; 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası ve turuncu farkındalık vurgulandı, üniversitenin destek taahhüdü yinelendi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 16:42
Ziyarette farkındalık ve dayanışma mesajı öne çıktı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) yetkililerini makamında kabul etti. Görüşmede, lösemili çocukların yaşadığı zorluklar ile onlara sağlanan desteklerin sürdürülmesi gündeme geldi.

Heyet, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında gerçekleştirilen farkındalık etkinlikleri doğrultusunda ziyaret gerçekleştirdi. LÖSEV’i temsilen İzmir İl Koordinatörü Ebru Alkan, Sosyal Hizmetler Koordinatörü Serap Kırcı, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu ile sağlığına kavuşan kahramanlarımız da görüşmede yer aldı.

LÖSEV yetkilileri, toplumda lösemi bilincinin artırılmasının ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, bu özel haftada farkındalığın sembolü olan turuncu rengin taşıdığı mesajı vurguladılar.

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, üniversite olarak lösemili çocukların mücadelesine tam destek verdiklerini ifade etti. Rektör Kibar, LÖSEV’in çalışmalarını desteklemenin ve lösemi farkındalığını üniversite camiasında yaymanın temel sorumluluklardan biri olduğunu belirtti.

Ziyaret sırasında Rektör Prof. Dr. Rana Kibar’a, haftanın sembolü ve lösemiyle mücadele ile yaşama tutunmayı simgeleyen turuncu kurdele takıldı. Rektör Kibar, lösemiyi yenerek sağlığına kavuşan çocukların azimli mücadelesini takdir etti ve onlara moral vermek amacıyla özel hazırlanmış hediyeleri bizzat sundu.

Görüşme, karşılıklı iyi niyet dileklerinin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

