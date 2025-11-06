Manisa CBÜ'de Turuncu Farkındalık: LÖSEV, Rektör Prof. Dr. Rana Kibar’ı Ziyaret Etti

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde Turuncu Farkındalık

Ziyaret ve Katılımcılar

LÖSEV heyeti, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette LÖSEV’i temsilen İzmir İl Koordinatörü Ebru Alkan, Sosyal Hizmetler Koordinatörü Serap Kırcı, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu ile tedavilerini başarıyla tamamlayarak sağlığına kavuşan çocuklar yer aldı.

Görüşmede Öne Çıkanlar

Görüşmede, haftanın önemi, lösemiyle mücadelede toplumsal bilincin artırılması ve hastaların yaşadığı sürece yönelik desteklerin sürdürülebilirliği vurgulandı. Heyet, lösemi farkındalığının simgesi olan "turuncu" renkle toplumun birlik içinde destek vermesinin önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Rana Kibar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek LÖSEV’in çalışmalarına üniversite olarak destek verdiklerini söyledi. Rektör Kibar’ın sözleri şöyle kaydedildi: "LÖSEV’in kıymetli çalışmalarını desteklemek ve lösemi farkındalığını üniversite camiasında yaymak temel sorumluluğumuzdur. Lösemiyle savaşan çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Sembolik Anlar

Ziyarette Prof. Dr. Kibar’a haftanın sembolü olan turuncu kurdele takıldı. Rektör Kibar, lösemiyi yenerek sağlığına kavuşan çocukların mücadelesini takdir ederek onlara özel hazırlanan hediyeleri bizzat takdim etti.

LÖSEV HEYETİ, 2-8 KASIM LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI KAPSAMINDA MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. RANA KİBAR’I ZİYARET ETTİ. ZİYARETTE LÖSEMİ HAKKINDA FARKINDALIĞIN GÜÇLENDİRİLMESİ, ÇOCUKLARA DESTEK VE DAYANIŞMA MESAJI ÖNE ÇIKTI.