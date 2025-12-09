DOLAR
Manisa’da 100 Bininci Fidan Toprakla Buluştu — Yangın Alanları Yeniden Yeşeriyor

Manisa’da 11.11.2025’te başlayan projede 29 günde 100 bin fidan dikildi; 4 bin 562 hektarlık alanın ağaçlandırılması için 3,1 milyon fidan ve 5,9 milyon tohum hedefleniyor.

Manisa’da yanan ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması kapsamında yürütülen çalışmalar, 11.11.2025 Milli Ağaçlandırma Günü’nde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla başlatılan proje çerçevesinde hız kesmeden devam ediyor.

100 bininci fidan etkinliği

Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Şefliği ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, 11 Kasım’dan bu yana geçen 29 günde 100 bin fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinlik, Yunusemre ilçesi Akgedik mevkiinde yapıldı; bir özel anaokulunun 25 öğrencisi öğretmenleri eşliğinde yanan alana fidan dikti.

Okul Müdürü Cem Erdöl, yaz döneminde yaşanan yangınların herkesi derinden etkilediğini belirterek, kaybolan her ağacın geleceğimizden eksilen bir parça olduğunu vurguladı. Erdöl, öğrencilerle birlikte yeniden yeşertme sorumluluğunu üstlendiklerini ifade ederek şunları söyledi: "Çocuklarımızın doğayla güçlü bir bağ kurmasını, çevre bilinci ve sorumluluk duygusu kazanmasını önemsiyoruz. Bir çocuğun kendi elleriyle fidan dikmesi sadece bir etkinlik değil; çevre bilincinin, vatan sevgisinin ve geleceği sahiplenme duygusunun en somut adımıdır. Bugün dikilen her fidan, yarınlarımızın nefesi olacaktır."

Ağaçlandırma mart ayına kadar sürecek

Proje kapsamında, 162 yangında zarar gören 4 bin 562 hektarlık alanın yeniden yeşillendirilmesi için çalışmalar sürüyor. Hedefler arasında il genelinde 3,1 milyon fidan ve 5,9 milyon tohumun toprakla buluşturulması yer alıyor. Manisa Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, ağaçlandırma çalışmalarının mart ayına kadar devam edeceğini bildirdi.

