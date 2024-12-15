Manisa'da 148 Gün Sonra Kaybolan Alzheimer Hastası Bulundu

Manisa'da Kaybolan Alzheimer Hastası 148 Gün Sonra Bulundu

Manisa'da, 20 Temmuz'dan bu yana haber alınamayan Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan (74), 148 gün sonra cansız bedeni ile bulundu. Bulunduğu yer, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi yakınlarındaki bir arazi oldu.

Ava çıkan bir grup, sazlıkların arasında bir erkek ceset buldu. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi ve incelemeler başladı.

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda cesedin, evinden tıraş olmak üzere ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Ali Turhan'a ait olduğu belirlendi.

Turhan'ın cenazesi, olay yerindeki ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Muradiye Mahallesi'nde yaşayan Turhan'ın bulunması için İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde AFAD, ANDA ve AKUT gönüllülerinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmıştı.