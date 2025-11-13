Manisa'da 2025 Sonuna Kadar 3,1 Milyon Fidan Toprakla Buluşacak

Manisa'da 2025 sonuna kadar 3,1 milyon fidan dikilecek

Manisa Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk, il genelinde yürütülen ağaçlandırma ve fidan dikim çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, 2025 yılı sonuna kadar yanan orman alanları başta olmak üzere toplam 3,1 milyon adet fidan ve 5,9 milyon adet tohumun toprakla buluşturulacağını bildirdi.

Geçmiş dönem verileri

Öztürk, 2003-2024 yılları arasında Manisa genelinde 2 bin 402 orman yangınında 10 bin 515 hektar orman alanının zarar gördüğünü; aynı dönemde 143 bin 282 hektar alanda 86,6 milyon fidan ve 120,6 milyon tohumun toprağa verildiğini kaydetti.

Yanan alanlardan çok daha geniş bölgeler yeniden ağaçlandırıldı. Ormanlarımızın korunması ve sürdürülebilirliği için çalışmalarımız aralıksız sürüyor.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri

Öztürk, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinliklere değinerek, “Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir yeşil vatan bırakmak amacıyla her yıl 11 Kasım, Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanıyor. Bu yıl milli ağaçlandırma gününü ‘Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan’ sloganıyla çeşitli fidan dikim etkinlikleriyle kutladık.”

Manisa’nın 16 ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında 23 hektar alana 35 bin fidan dikildi.

Yukarı Kayapınar’da yeniden yeşillenme başladı

Öztürk, 23 Temmuz tarihinde saat 16.25'te Yukarı Kayapınar bölgesinde çıkan ve 49,5 hektarlık alana zarar veren yangın sonrası yürütülen çalışmalara da değindi. Yangın sonrası bölgede temizlik ve arazi hazırlıklarının tamamlandığını belirten Öztürk, 3 hektarlık alanda 8 bin servi ve fıstık çamı fidanı dikildiğini ifade etti.

Manisa’da 2025 yılı içerisinde meydana gelen 162 orman yangınında toplam 4 bin 562 hektar orman alanı zarar görürken, ekiplerin 116 kırsal yangına da müdahale ettiği bildirildi.

