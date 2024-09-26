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Manisa'da 3 Ton Kaçak Tütün Operasyonu: 6 Gözaltı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 ton 120 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 11:24
Manisa'da 3 Ton Kaçak Tütün Operasyonu: 6 Gözaltı

Manisa'da Kaçak Tütün Operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleştiren başarılı operasyon neticesinde, 3 ton 120 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Detaylar ve Gözaltı İşlemleri

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, S.F.S. (35) isimli şahsın kullandığı bir kamyon durduruldu.

Kamyon üzerinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 20 fişek ve 3 ton 120 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. S.F.S., yapılan işlemler sonucu gözaltına alındı.

Tütünün İzmir'e Dağıtımı Planlanıyordu

Ele geçirilen tütünün İzmir'deki alıcılara ulaştırılmak üzere hazırlandığı tespit edildi. Bunun üzerine, İzmir'de düzenlenen operasyonda M.Ö. (35), B.F. (36), A.I. (42), A.E. (41) ve İ.Ö. (57) de eş zamanlı olarak yakalandı.

Yetkililer, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 1 ruhsatsız tabanca, 20 fişek ve 3 ton 120 kilogram kaçak tütün ele...

Manisa'nın Salihli ilçesinde 1 ruhsatsız tabanca, 20 fişek ve 3 ton 120 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 1 ruhsatsız tabanca, 20 fişek ve 3 ton 120 kilogram kaçak tütün ele...

Manisa'nın Salihli ilçesinde 1 ruhsatsız tabanca, 20 fişek ve 3 ton 120 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

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