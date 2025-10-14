Manisa'da 6,6 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı

Manisa'da Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, olası büyük bir depreme hazırlık amacıyla kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat, sahada çok sayıda kurumun koordinasyonunu test etti.

Tatbikat Senaryosu ve Hasar Tespiti

Senaryoya göre saat 08.20'de meydana gelen merkez üssü Yunusemre ilçesi Akmescit Mahallesi olan 6,6 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi.

Tatbikatta 4 bin kişinin hayatını kaybettiği, 48 bin kişinin yaralandığı, 25 bin binanın ağır hasar aldığı ve 11 bin yapının yıkıldığı varsayıldı.

Müdahale ve Barınma Çalışmaları

Depremin ardından AFAD, UMKE, emniyet, jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri ve yerel yönetimler hızla sahaya sevk edildi. Çalışmalar kriz merkezinden yönetildi.

Kriz yönetimi çerçevesinde 182 bini aşkın vatandaş geçici barınma alanlarına yerleştirildi; lojistik ve psikososyal destek hizmetleri sağlandı.

Vali Vahdettin Özkan'ın Açıklamaları

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Saruhanlı ilçesindeki enkazda yapılan tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada tatbikata Manisa ekiplerinin yanı sıra 17 ilden 1800 personelin görev yaptığını söyledi.

Özkan, Türkiye Afet Müdahale Planı'nın bilimsel temellere dayandığını belirterek, "Yardımlaşma ve empati duygumuz çok yüksek ancak afetleri yönetmek için bu duyguları bilimsel ve izlenebilir sistem içinde yönlendirmemiz gerekiyor. Türkiye Afet Müdahale Planı, bu zincirin rehberidir." dedi.

Deprem riskine karşı hazırlıklı olmanın tüm kurumların ve vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Özkan, kentin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu, bu nedenle en önemli önlemin yapı stokunun iyileştirilmesi, sağlam imar planlarıyla depreme dayanıklı yerleşim alanlarının kurulması olduğunu kaydetti.

Özkan, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla sürdüğünü, özellikle 2000 yılı öncesi yapılmış binaların risk analizlerinin devam ettiğini bildirerek, şöyle konuştu: "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın rehberliğinde TOKİ eliyle nitelikli konut üretimi sürüyor. Vatandaşlarımızın da bu sürece destek olması çok önemli. Afet olduktan sonra müdahale elbette önemli ama asıl mesele afet olmadan önce hazırlıklı olmaktır. Her birimizin yapması gerekenleri bilmesi, refleks haline getirmesi gerekiyor. Bu tatbikat da tam olarak bunun için yapıldı."

