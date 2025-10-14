Manisa'da 6,6 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı

Manisa'da 6,6 büyüklüğündeki deprem senaryosuyla yapılan tatbikatta ekipler sahaya sevk edildi; 182 bini aşkın vatandaş barınma alanlarına yerleştirildi.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 14:28
Manisa'da 6,6 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı

Manisa'da 6,6 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı

Manisa'da Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, olası büyük bir depreme hazırlık amacıyla kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat, sahada çok sayıda kurumun koordinasyonunu test etti.

Tatbikat Senaryosu ve Hasar Tespiti

Senaryoya göre saat 08.20'de meydana gelen merkez üssü Yunusemre ilçesi Akmescit Mahallesi olan 6,6 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi.

Tatbikatta 4 bin kişinin hayatını kaybettiği, 48 bin kişinin yaralandığı, 25 bin binanın ağır hasar aldığı ve 11 bin yapının yıkıldığı varsayıldı.

Müdahale ve Barınma Çalışmaları

Depremin ardından AFAD, UMKE, emniyet, jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri ve yerel yönetimler hızla sahaya sevk edildi. Çalışmalar kriz merkezinden yönetildi.

Kriz yönetimi çerçevesinde 182 bini aşkın vatandaş geçici barınma alanlarına yerleştirildi; lojistik ve psikososyal destek hizmetleri sağlandı.

Vali Vahdettin Özkan'ın Açıklamaları

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Saruhanlı ilçesindeki enkazda yapılan tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada tatbikata Manisa ekiplerinin yanı sıra 17 ilden 1800 personelin görev yaptığını söyledi.

Özkan, Türkiye Afet Müdahale Planı'nın bilimsel temellere dayandığını belirterek, "Yardımlaşma ve empati duygumuz çok yüksek ancak afetleri yönetmek için bu duyguları bilimsel ve izlenebilir sistem içinde yönlendirmemiz gerekiyor. Türkiye Afet Müdahale Planı, bu zincirin rehberidir." dedi.

Deprem riskine karşı hazırlıklı olmanın tüm kurumların ve vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Özkan, kentin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu, bu nedenle en önemli önlemin yapı stokunun iyileştirilmesi, sağlam imar planlarıyla depreme dayanıklı yerleşim alanlarının kurulması olduğunu kaydetti.

Özkan, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla sürdüğünü, özellikle 2000 yılı öncesi yapılmış binaların risk analizlerinin devam ettiğini bildirerek, şöyle konuştu: "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın rehberliğinde TOKİ eliyle nitelikli konut üretimi sürüyor. Vatandaşlarımızın da bu sürece destek olması çok önemli. Afet olduktan sonra müdahale elbette önemli ama asıl mesele afet olmadan önce hazırlıklı olmaktır. Her birimizin yapması gerekenleri bilmesi, refleks haline getirmesi gerekiyor. Bu tatbikat da tam olarak bunun için yapıldı."

Manisa'da Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında olası büyük bir depreme hazırlık amacıyla...

Manisa'da Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında olası büyük bir depreme hazırlık amacıyla tatbikat gerçekleştirildi. Senaryoya göre saat 08.20'de meydana gelen merkez üssü Yunusemre ilçesi Akmescit Mahallesi olan 6,6 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Tatbikatta 4 bin kişinin hayatını kaybettiği, 48 bin kişinin yaralandığı, 25 bin binanın ağır hasar aldığı ve 11 bin yapının yıkıldığı varsayıldı.

Manisa'da Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında olası büyük bir depreme hazırlık amacıyla...

İLGİLİ HABERLER

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya Emet'te 9 Kişi Kaçak Kazıda Suçüstü Yakalandı
2
TBMM Genel Kurulu'nda Iğdır Sağlık, Ankara ve Amasra Maden Gündemi
3
Bakan Kurum: Afetlere Dirençli Şehirlerle Türkiye Yüzyılı'nı İnşa Edeceğiz
4
Ankara'da 35. Alman Birliği Günü Resepsiyonu: Türkiye-Almanya İşbirliği Vurgusu
5
Fethiye'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 3'ü Çocuk
6
Denizli'de Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama, 15 Milyon Liralık 12 Senet Ele Geçirildi
7
Batman'da 152 Ton Mercimek Tohumu Çiftçilere Dağıtıldı

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL