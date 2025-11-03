Manisa'da 95 Yaşındaki Kore Gazisi Osman Nuri Özer Defnedildi

Manisa'da 95 yaşındaki Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Tören Orta Camisi'nde gerçekleştirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 95 yaşındaki Kore gazisi Osman Nuri Özer, yaşa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle evinde hayatını kaybetti.

Özer için Orta Camisi'nde bir tören düzenlendi. Gazinin Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangası tarafından camiye getirildi ve cami avlusunda öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Özer'in cenazesi Urganlı Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Törene aile yakınlarının yanı sıra Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa 8. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven, emniyet ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

