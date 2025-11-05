Manisa'da Abartı Egzoz Denetimi: 309 Sürücüye Ceza, 50 Araç Trafikten Men

30 Ekim-3 Kasım 2025 tarihlerinde 2 bin 37 araç kontrol edildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından gerçekleştirilen "Abartı Egzoz Denetimi" kapsamında, 30 Ekim-3 Kasım 2025 tarihleri arasında toplam 2037 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde kusurlu görülen 309 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 468 bin 226 lira idari para cezası uygulandı. Operasyona 42 ekip ve 69 personel katıldı.

İşlemler detaylandırıldığında, 27 araca abartı egzoz, 33 araca yüksek ses, 259 araca ise diğer kanun maddelerinden işlem yapıldığı; ayrıca 50 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

MANİSA POLİSİ 5 GÜNDE 2 BİNDEN FAZLA ARACI DENETLEYEREK, ABARTI EGZOZ VE YÜKSEK SES YAPAN 309 SÜRÜCÜYE CEZAİ İŞLEM UYGULADIĞI, 50 ARACIN DA TRAFİKTEN MEN EDİLDİĞİ BİLDİRİLDİ.