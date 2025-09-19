Manisa'da Amcasını Bıçaklayan Kişi Tutuklandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Boduroğlu Mahallesi'nde yaşayan M.Y. (44), ailevi nedenlerle tartıştığı yeğeni C.Y. (23) tarafından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı amca, ilk müdahalenin ardından Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra Soma Devlet Hastanesi'ne sevk edilen amcanın tedavisi sürüyor.

Adli Süreç

Polis ekiplerince gözaltına alınan C.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.