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Manisa'da Apartman Yangını: 6 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, 6 kişiyi itfaiye ekiplerince kurtardı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 10:38
Manisa'da Apartman Yangını: 6 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Selvilitepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir apartmanda meydana gelen yangın, büyük paniğe yol açtı.

28 dairenin bulunduğu binanın 3. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesiyle birlikte, bölgedeki itfaiye, sağlık ve polis ekipleri derhal olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangından etkilenen üst katlarda mahsur kalan 2'si çocuk toplam 6 kişiyi sepetli araç yardımıyla kurtarmayı başardı. Kurtarılanlar, güvenlik nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yangının söndürülmesi ile birlikte, apartmanda önemli ölçüde hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri, binanın...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri, binanın üst katlarında mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişiyi sepetli araç yardımıyla kurtardı. Kurtarılanlar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri, binanın...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri, binanın üst katlarında mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişiyi sepetli araç yardımıyla kurtardı. Kurtarılanlar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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