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Manisa'da Ata Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

Yunusemre'de yola çıkan bir ata çarpan otomobil kazasında 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 01:16
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 01:51
Manisa'da Ata Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

Manisa'da Ata Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, yola çıkan bir ata çarpan otomobil kazası sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, Uncubozköy Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, 45 ANS 815 plakalı otomobil, aniden yola fırlayan bir ata çarptı. Kaza sonrasında sürücü ve otomobilde bulunan iki yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anında çarpan otomobilin etkisiyle yola çıkan at ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, yola çıkan ata çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazada...

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, yola çıkan ata çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazada, otomobilin çarptığı at ise öldü.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, yola çıkan ata çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazada...

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, yola çıkan ata çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazada, otomobilin çarptığı at ise öldü.

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