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Manisa'da Barriyer Kazası: Eşli Kaza Dolu Bir Hayat Sonlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bariyere çarparak yanan otomobildeki yaşlı çift hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:03
Manisa'da Barriyer Kazası: Eşli Kaza Dolu Bir Hayat Sonlandı

Manisa'da Feci Kaza: Araç Barriyerle Çarpıştı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada, bariyere çarpan bir otomobildeki karı koca hayatını kaybetti. Olay, Alaşehir-Salihli kara yolu Kavaklıdere Mahallesi mevkisinde yaşandı. Süleyman Dündar (73) yönetimindeki 45 ZK 678 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı ve çarpmanın etkisiyle aracın içinde yangın çıktı.

Acil Müdahale ve Kaybedilen Hayatlar

Kaza ile ilgili ihbarın ardından bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çıkan yangın söndürülürken, sağlık ekiplerinin durum değerlendirmesi yaptığı sırada sürücü Süleyman Dündar ile eşi Emine Dündar’ın (70) hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftin cenazeleri, yapılacak otopsi için İzmir Adlı Tıp Kurumuna gönderildi. Olay, yerel halkta büyük bir üzüntü yarattı ve bölgedeki trafik güvenliğine dikkat çekildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bariyere çarptıktan sonra yanan otomobildeki karı koca hayatını...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bariyere çarptıktan sonra yanan otomobildeki karı koca hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bariyere çarptıktan sonra yanan otomobildeki karı koca hayatını...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bariyere çarptıktan sonra yanan otomobildeki karı koca hayatını kaybetti.

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