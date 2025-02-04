Manisa'da Bıçaklı Gaspa Girişen Genç, Mahkemede Kendini Savundu

Manisa'da Bıçaklı Gaspa Girişim

Manisa'da, bindiği taksinin sürücüsünü bıçakla yaralayıp, parasını gasbetmeye çalışan 18 yaşındaki sanık E.Ü.'nün yargılanmasına başlandı. Olayın detayları, Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada gün yüzüne çıktı.

Sanık Savunmasını Yaptı

Duruşa katılan tutuklu sanık E.Ü., olay günü uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu belirterek, her şeyi unuttuğunu ifade etti. E.Ü., saldırıyı korkutma amacıyla gerçekleştirdiğini öne sürdü. Daha önceki suç kaydının olmadığını vurgulayan sanık, "Ben hiçbir canlıya zarar verecek biri değilim. Arkadaşım yanımda kahve içerken içime uyuşturucu madde koymuş. Olay gününü hiç hatırlamıyorum. 14 yaşındayken uyuşturucuya başladım ve tedavi gördüm. Zarar vermek istemedim; taksici, bıçağı benden almak isterken yaralandı," dedi.

Bıçak Taşımak Neden?

Mahkeme başkanının 21 santimetre uzunluğundaki bıçağı neden yanında taşıdığına dair sorusuna E.Ü., "Ailevi problemlerimden dolayı sokakta yaşıyorum. Bıçağı da bu yüzden aldım," yanıtını verdi.

Taksici Şikayetçi

Müşteki Hakan Paktan, sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti. Mahkeme, sanığın Manisa Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeki tedavisine ilişkin dosyanın istenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Gelişimi

Olay, 29 Kasım tarihinde Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi'nde yaşandı. Bindiği taksinin şoförünü bıçakla yaralayarak parasını gasbetmeye çalışan E.Ü., gözaltına alındı ancak ilk aşamada adli kontrolle serbest bırakıldı. Taksinin içindeki güvenlik kamerasının kayıtlarının ortaya çıkmasıyla birlikte şüpheli yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.