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Manisa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde bıçaklı kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 22:12
Manisa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Manisa’nın Kula İlçesinde Bıçaklı Kavga Faciası

Manisa'nın Kula ilçesinde bıçaklı bir kavga sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Olay, Seyitali Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışmayla gerçekleşti.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte R.K. (24), Enis Muhammet B. (28) ile Onur Ş. (28)'yi farklı yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ancak olayın ardından hemen sağlık ve güvenlik ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Olay yerine intikal eden ekipler, yaralı Enis Muhammet B.’yi kendi imkanlarıyla Kula Devlet Hastanesi'ne götürmek zorunda kaldı. Ne yazık ki, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının, Onur Ş.'nin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayın ardından düzenlenen operasyonla R.K. gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yerel halk arasında tedirginliğe yol açan bu olayın, nedenlerinin araştırılmasına devam ediliyor.

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