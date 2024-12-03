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Manisa'da Boşanma Aşamasındaki Eşine Silahlı Saldırı: Kadın Yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan bir kadın yaralandı.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 14:26
Manisa'da Boşanma Aşamasındaki Eşine Silahlı Saldırı: Kadın Yaralandı

Manisa Turgutlu’da Silahlı Saldırı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tabancayla vurulan kadın, yaralandı. Olay, M.E. isimli şahsın, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Mehtap E.'yi çalıştığı lokantada hedef alması sonucu meydana geldi.

İddiaya göre, M.E, Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'ndeki lokantaya giderek eşi Mehtap E'yi konuşma bahanesiyle dışarı çıkmaya davet etti. Dışarı çıkıldığında yanındaki tabancayı çıkararak eşine ateş eden M.E, olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Olayın hemen ardından polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ağır yaralanan Mehtap E, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Olayın hemen akabinde, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.E, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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