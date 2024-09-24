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Manisa'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Cinayeti: Zanlı Tutuklandı

Manisa'da boşanma aşamasında olan Gökhan E., karısı Selda E.'yi öldürerek tutuklandı. Olayın detayları ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 19:47
Manisa'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Cinayeti: Zanlı Tutuklandı

Manisa'da Boşanma Aşamasında Kadın Cinayeti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, boşanma aşamasında olan Gökhan E., (40) iki çocuğunun annesi Selda E.(39)'yi boğarak öldürdü. Zanlı, olay sonrası emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Dün akşam, Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir sitede gerçekleşen olayda, Gökhan E., karısının evine kişisel eşyalarını toplamak üzere gitti. Burada çıkan bir tartışma sonucunda öfkesine hakim olamayan zanlı, Selda E.'yi boğarak hayatına son verdi.

Polemiğin Sonuçları

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çocuk odasında kadın cesedini buldu. Gökhan E., olay sonrası Yunusemre Belediyesinde zabıta olarak görev yapıyordu ve hemen gözaltına alındı.

Zanlının İfadesi

Gökhan E., verdiği ifadesinde, boşanma sürecinde eşleri ayrı yaşadıklarını ve tartışma sırasında kendisini kaybettiğini dile getirdi. Yapılan incelemeler sonucunda sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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