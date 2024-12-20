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Manisa'da Boşanma Aşamasındaki Kadın, Eşi Tarafından Vurularak Hayatını Kaybetti

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, eşi tarafından 3 Aralık’ta vurulan kadın, 17 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 11:10
Manisa'da Boşanma Aşamasındaki Kadın, Eşi Tarafından Vurularak Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 3 Aralık tarihinde boşanma aşamasında olduğu eşi M.Y. tarafından silahla vurulan Mehtap Y. (37), 17 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını yitirdi.

Turgutlu Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Mehtap Y., aldığı ağır yaralar yüzünden kurtarılamadı. Mehtap Y'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay, Mehtap Y'nin çalıştığı Küçük Sanayi Sitesi'ndeki lokantada meydana geldi. Boşanma sürecinde olan eşi M.Y. (42), konuşma bahanesiyle Mehtap Y'yi dışarı çağırarak tabancayla ateş etti. Saldırının ardından ağır yaralanan Mehtap Y., ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca, olay sonrası gözaltına alınan M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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