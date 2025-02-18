Manisa'da Boşanma Aşamasındaki Kadını Öldüren Sanığın Duruşmasına Devam Edildi

Manisa'da Cinayet Davasında Gelişmeler

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Selda Eller'i boğarak öldüren Gökhan Eller hakkında dava süreci devam ediyor. Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık Gökhan Eller'in yanı sıra, kızı Rabia Nur Eller, maktul Selda Eller'in ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Tanık İfadeleri Dikkat Çekti

Duruşmada tanık olarak dinlenen 21 yaşındaki Rabia Nur Eller, cinayete tanıklık etmediğini fakat olay hakkında bilgiye, babaannesinin telefonla aramasıyla ulaştığını ifade etti. Rabia, babasının kendisine 'Anneni öldürdüm, karakola teslim oluyorum' dediğini aktardı.

Rabia, anne ve babasının sık tartışmalar yaşadığını ve bu nedenle boşanma kararının alındığını belirtti. Ayrıca, kardeşinin ifadelerinin pedagojik destekle alınmasını talep etti.

Sanığın Delil Gizleme İddiası

Müşteki tarafın avukatı Mehmet Arslan, Selda Eller'in cep telefonunun olay yerinde bulunamadığını ve sanığın bu durumu delilleri karartmak için yaptığına dikkat çekti. Arslan, HTS kayıtlarına göre, cinayetten hemen sonra sanık ve maktulün telefonlarının aynı bölgelerde sinyal verdiğini belirterek bunun göz önünde bulundurulmasını istedi.

Adalet Beklentisi

Duruşmanın ardından, Selda Eller'in babası Mustafa Ferhat Durmaz, “Adalet yerini bulsun, müebbetle yargılansın,” diyerek vicdanını rahatlatsın istedi. Anne Zehra Can Şahin ise sanığın, kızı hakkında karalama yapmaya çalıştığını ifade ederek, en ağır cezanın verilmesini talep etti.

Olay, 23 Eylül 2024'te Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelmişti. Gökhan Eller, olay sonrası ifade vererek, Selda Eller'in kişisel eşyalarını toplamak üzere evine gittiğinde aralarında tartışma çıktığını ve bu sırada öfkesine yenik düşerek eşini boğduğunu bildirmişti.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Gökhan Eller hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçlamasıyla dava açıldığı belirtiliyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Selda Eller'i boğarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın ardından Eller'in babası Mustafa Ferhat Durmaz (solda), annesi Zehra Can Şahin (ortada) ve ailenin avukatı Mehmet Arslan (sağda) gazetecilere açıklamada bulundu.