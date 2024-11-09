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Manisa'da Boşanma Sürecindeki Kadını Öldüren Koca, Ağırlaştırılmış Müebbetle Yargılanacak

Manisa'da boşanma aşamasındaki eşi Selda Eller'i öldüren Gökhan Eller, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanacak.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 19:15
Manisa'da Boşanma Sürecindeki Kadını Öldüren Koca, Ağırlaştırılmış Müebbetle Yargılanacak

Manisa'nın Yunusemre İlçesinde Üzücü Olay

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Selda Eller'i boğarak öldüren Gökhan Eller hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

İddianame Kabul Edildi

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

Olayın Detayları

İfadesinde Gökhan Eller, 23 Eylül tarihinde boşanma sürecinde olduğu eşi Selda Eller ile mal paylaşımı nedeniyle tartıştıklarını açıkladı. Eşinin kendisini aldattığını iddia eden Eller, bu nedenle sık sık tartıştıklarını ve boşanma kararı aldıklarını söyledi.

Daha sonra iş çıkışı kendisinin hakkında bir uzaklaştırma kararı alındığını öğrenen Eller, Selda'nın kendisini arayarak evden eşyalarını almasını istediğini belirtti. Eve gittiğinde aralarında bir tartışma çıktığını ve Selda'nın, 'senin donuna kadar alacağım, anlaşmaya, protokole uymayacağım' dediğini iddia etti.

Suçun İşlenişi

Gökhan Eller, bu sözlerin üzerine elinde bulunan kıyafet ve havlularla eşinin boğazını sıktığını ve Selda'nın 3-4 saniye sonra yere düştüğünü ifade etti. Bu esnada kadının burnundan ya da ağzından kan geldiğini belirten Eller, kadının hâlâ nefes aldığını gördüğünü bildirdi.

Arkadaşını arayarak ambulans çağırmasını isteyen Gökhan Eller, sonrasında polise giderek teslim oldu.

Olay Yeri İncelemesi

23 Eylül'de Güzelyurt Mahallesi'nde, 5780 Sokak'taki sitede gerçekleşen olayda, komşuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, Selda Eller'in boğularak öldürüldüğünü tespit etti.

Yunusemre Belediyesinde zabıta olarak görev yapan Gökhan Eller, ifadesinde Selda Eller'in evine kişisel eşyalarını toplamak için gittiğini, bu sırada çıkan tartışmada öfkesine hâkim olamayarak eşini boğduğunu dile getirdi. Gökhan Eller tutuklandı.

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