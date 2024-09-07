Manisa'da Çalıntı Araçta 9 Göçmen Yakalandı

Manisa'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde, güvenlik güçleri çalıntı bir araçta 1'i kadın olmak üzere 9 düzensiz göçmen yakaladı. Olay, ihbar üzerine gerçekleştirilen operasyon sonucunda meydana geldi.

Paket Araç Durduruldu

Alınan bilgilere göre, Salihli'deki polis ekipleri, 34 KGM 234 plakalı otomobilin çalıntı olduğu ihbarını aldıktan sonra hemen harekete geçti. Ekipler, belirtilen aracı Ankara-İzmir karayolu'nun Değirmen Kavşağı noktasında durdurdu.

Göçmenlerin Durumu

Yapılan arama sonucunda, bagajda iki ve araç içinde bir kadın olmak üzere toplam dokuz düzensiz göçmen bulundu. Olayın ardından yakalanan göçmenler, polis merkezi götürüldü. İşlemlerinin sonrasında, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri bildirildi.