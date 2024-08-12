Manisa'da Çiftçiler 600 Ton Kavun ve Karpuzu Ücretsiz Dağıttı

Ücretsiz Kavun ve Karpuz Dağıtımı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Ahmet Akbaş, Metin Akbaş ve Eyüp Çakar adlı 3 çiftçi, bekledikleri fiyatı alamadıkları için tarlalarındaki yaklaşık 600 ton kavun ve karpuzu halka ücretsiz dağıttı.

Hasat Vakti ve Tüccarların Teklifleri

Yılmaz Mahallesi'nde 220 dönüm araziye kavun ve karpuz eken çiftçiler, hasat zamanı geldiğinde tüccarlardan gelen teklifler karşısında hayal kırıklığı yaşadı. Çiftçiler, ürünlerinin maliyetinin yaklaşık 1,5 milyon lira olduğunu dile getirerek, tüccarların tekliflerini yetersiz buldular.

Çiftçiler, bu sebepten ötürü ürünlerini bedava dağıtmaya karar verdiler. Sosyal medya aracılığıyla yaptıkları duyurunun ardından, vatandaşlar tarlaya akın etti.

Vatandaşların Yoğun İlgisi

Yerel halk, traktörler, motosikletler ve araçlarla tarlaya gelerek ürünleri topladı. Kavun ve karpuzlar, çuvallar, poşetler ve koltuk altında taşınarak alındı.

İyilik Yolunda Bir Adım

Ahmet Akbaş, "Bizim beklentimiz üründen yaklaşık 300-350 ton civarıydı. Ancak arazideki ürün miktarının 600 tonun üzerinde olduğunu keşfettik." diyerek, sadece kavun değil, karpuzları da sunduklarını vurguladı. Ayrıca, "Ama hepsi 100-200-300 bin gibi komik rakamlarla geldiler. Bizde 1,5 milyona mal ettiğimiz bir ürünü bu miktarlara satmak ağırımıza gitti. Onun yerine köylülerimiz, insanlarımız buradan faydalansın istedik" açıklamasında bulundu.

Manisa'nın Salihli’de 3 ortak çiftçi, umduğu fiyatı alamayınca tarlasındaki yaklaşık 600 ton kavun ve karpuzu ücretsiz dağıttı.

Manisa'nın Salihli’de 3 ortak çiftçi, umduğu fiyatı alamayınca tarlasındaki yaklaşık 600 ton kavun ve karpuzu ücretsiz dağıttı.

Manisa'nın Salihli’de 3 ortak çiftçi, umduğu fiyatı alamayınca tarlasındaki yaklaşık 600 ton kavun ve karpuzu ücretsiz dağıttı.