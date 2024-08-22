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Manisa'da DEAŞ Propagandası Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Akhisar'da yapılan operasyonla terör örgütü DEAŞ propagandası yapan üç kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 21:26
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 21:56
Manisa'da DEAŞ Propagandası Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Manisa'da Terör Propagandası Gözaltıları

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik propagandalar gerçekleştiren 3 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar ilçe Jandarma Komutanlığı bir araya gelerek etkili bir operasyon düzenledi.

Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ propagandası yaptıklarına dair delillere ulaşıldı.

El Konulan Materyaller

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sırasında, şüphelilerin evinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve 7 adet yasaklı yayın ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında M.D. (48), V.K. (32) ve A.A. (32) bulunmaktadır. Jandarma, olayla ilgili soruşturmayı titizlikle sürdürmeye devam ediyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde terör örgütü DEAŞ propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli...

Manisa'nın Akhisar ilçesinde terör örgütü DEAŞ propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

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