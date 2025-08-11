DOLAR
40,7 0,02%
EURO
47,24 0,39%
ALTIN
4.391,92 1,17%
BITCOIN
4.889.623,99 -1,27%

Manisa'da Deprem Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Manisa'daki depremin ardından hasar tespit çalışmaları sürerken, 60 yapı incelemeye alındı ve acil destek hazırlıkları yapıldı.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 15:43
Manisa'da Deprem Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Manisa'da Deprem Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın'ın Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, Manisa ilinde hasar tespit çalışmaları hızla yürütülüyor. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, deprem sonrası Valilik Kriz Merkezi koordinesinde Afet Müdahale Planı devreye alındı.

İl genelinde meydana gelen hasara ilişkin saha çalışmaları başlatılırken, bölgeye destek ekiplerinin sevki ve olası barınma ihtiyaçları için planlamalar yapıldı. AFAD'a ait 5 tam donanımlı arama kurtarma aracı ve 18 personel, hasar gören bölgelerde keşif ve müdahale için görevlendirildi. İl genelinde metruk durumdaki 60 yapı, depremden etkilendiği bilgisi üzerine incelemeye alındı.

Acil durumlarda kullanılmak üzere Akhisar, Gördes, Demirci ve Kırkağaç ilçelerinde toplam 2.577 yatak kapasiteli yurt ve tesis hazır hale getirildi. Depremden etkilenen mahallelerde 17 personelden oluşan 5 hasar ve zarar tespit grubu saha çalışmalarını sürdürüyor. Akhisar, Soma ve Demirci ilçelerinde görev yapan 10 kişilik psikososyal destek ekibi ise alanda ve hastanelerde vatandaşlarla görüşerek destek sağlıyor.

Büyük Bir Sarsıntı Yaşadık

Akhisar ilçesine bağlı Akkocalı Mahallesi Muhtarı Muharrem Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük bir sarsıntı yaşandığını belirtti. Vatandaşların tedirgin olduğunu ve dışarı çıktığını ifade eden Köse, 'Ekipler mahalleye geldi, inceleme yaptılar. Kaymakamımız geldi, kurum müdürleri geldi. 5-6 hanede büyük hasar var, ayrıca küçük hasarlar da var.' dedi.

Babasının yaşadığı evde hasar oluşan İzzet Akıncı ise eski olan evinde taş duvarlarının göçtüğünü aktardı. Kırkağaç'a bağlı Hacet Mahallesi'nde yaşayan Harun Akdemir ise 'Deprem sırasında evde değildim, evde göçük var.' ifadesinde bulundu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, Manisa'da...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, Manisa'da hasar tespit çalışmaları yürütülüyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, Manisa'da...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, Manisa'da hasar tespit çalışmaları yürütülüyor.

İLGİLİ HABERLER

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmit Körfezi'nde Balık Popülasyonu Yüzde 35 Arttı
2
Bozkurt'ta Sel Felaketinde Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okutuldu
3
Giresun'da Yüzmek İçin Denize Giren Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı
4
Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
5
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı: Kritik Gündem
6
Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!
7
Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi