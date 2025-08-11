Manisa'da Deprem Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın'ın Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, Manisa ilinde hasar tespit çalışmaları hızla yürütülüyor. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, deprem sonrası Valilik Kriz Merkezi koordinesinde Afet Müdahale Planı devreye alındı.

İl genelinde meydana gelen hasara ilişkin saha çalışmaları başlatılırken, bölgeye destek ekiplerinin sevki ve olası barınma ihtiyaçları için planlamalar yapıldı. AFAD'a ait 5 tam donanımlı arama kurtarma aracı ve 18 personel, hasar gören bölgelerde keşif ve müdahale için görevlendirildi. İl genelinde metruk durumdaki 60 yapı, depremden etkilendiği bilgisi üzerine incelemeye alındı.

Acil durumlarda kullanılmak üzere Akhisar, Gördes, Demirci ve Kırkağaç ilçelerinde toplam 2.577 yatak kapasiteli yurt ve tesis hazır hale getirildi. Depremden etkilenen mahallelerde 17 personelden oluşan 5 hasar ve zarar tespit grubu saha çalışmalarını sürdürüyor. Akhisar, Soma ve Demirci ilçelerinde görev yapan 10 kişilik psikososyal destek ekibi ise alanda ve hastanelerde vatandaşlarla görüşerek destek sağlıyor.

Büyük Bir Sarsıntı Yaşadık

Akhisar ilçesine bağlı Akkocalı Mahallesi Muhtarı Muharrem Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük bir sarsıntı yaşandığını belirtti. Vatandaşların tedirgin olduğunu ve dışarı çıktığını ifade eden Köse, 'Ekipler mahalleye geldi, inceleme yaptılar. Kaymakamımız geldi, kurum müdürleri geldi. 5-6 hanede büyük hasar var, ayrıca küçük hasarlar da var.' dedi.

Babasının yaşadığı evde hasar oluşan İzzet Akıncı ise eski olan evinde taş duvarlarının göçtüğünü aktardı. Kırkağaç'a bağlı Hacet Mahallesi'nde yaşayan Harun Akdemir ise 'Deprem sırasında evde değildim, evde göçük var.' ifadesinde bulundu.

