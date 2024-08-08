Manisa'da Dev Acur Yetiştirildi

Demirci'de Büyüklük Rekoru

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Recep Artuç tarafından yetiştirilen 83 santimetre uzunluğundaki acur, dikkatleri üzerine çekti.

Doğal Tarım Yöntemleri

Akıncılar Mahallesi'nde bulunan tarlasında, devasa boyutta bir acur üreten Artuç, bu ürünün ağırlığının 13 kilogram olduğunu belirtti.

Üretim Süreci

26 yıldır tarımsal üretim yaptığını vurgulayan Artuç, "12 dönüm tarlamda domates, biber, patlıcan, kavun, salatalık ve acur yetiştiriyorum. İki ay önce diktiğimiz acurlardan biri dev bir boyuta ulaştı. Üretimimde zararlılara karşı hiç zirai ilaç kullanmıyorum. Sadece hayvan gübresi, su ve dip çapası ile doğal yöntemlerle bakım yapıyorum." dedi.

Gelecek Yıla Tohumluk

Artuç, gelecek yıl kullanmak üzere bu dev acuru tohumluk olarak saklayacağını da sözlerine ekledi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 83 santimetre uzunluğunda acur yetiştirildi. Recep Artuç'un tarlasında yetişen acur, uzunluğu ve 13 kilogram ağırlığı ile dikkati çekti.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 83 santimetre uzunluğunda acur yetiştirildi. Recep Artuç'un tarlasında yetişen acur, uzunluğu ve 13 kilogram ağırlığı ile dikkati çekti.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 83 santimetre uzunluğunda acur yetiştirildi. Recep Artuç'un tarlasında yetişen acur, uzunluğu ve 13 kilogram ağırlığı ile dikkati çekti.