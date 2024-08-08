Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Manisa'da Dev Acur Yetiştirildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde 83 santim uzunluğunda acur yetiştirildi. Tarımda doğal yöntemler tercih edildi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 10:20
Manisa'da Dev Acur Yetiştirildi

Demirci'de Büyüklük Rekoru

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Recep Artuç tarafından yetiştirilen 83 santimetre uzunluğundaki acur, dikkatleri üzerine çekti.

Doğal Tarım Yöntemleri

Akıncılar Mahallesi'nde bulunan tarlasında, devasa boyutta bir acur üreten Artuç, bu ürünün ağırlığının 13 kilogram olduğunu belirtti.

Üretim Süreci

26 yıldır tarımsal üretim yaptığını vurgulayan Artuç, "12 dönüm tarlamda domates, biber, patlıcan, kavun, salatalık ve acur yetiştiriyorum. İki ay önce diktiğimiz acurlardan biri dev bir boyuta ulaştı. Üretimimde zararlılara karşı hiç zirai ilaç kullanmıyorum. Sadece hayvan gübresi, su ve dip çapası ile doğal yöntemlerle bakım yapıyorum." dedi.

Gelecek Yıla Tohumluk

Artuç, gelecek yıl kullanmak üzere bu dev acuru tohumluk olarak saklayacağını da sözlerine ekledi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 83 santimetre uzunluğunda acur yetiştirildi. Recep Artuç'un...

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 83 santimetre uzunluğunda acur yetiştirildi. Recep Artuç'un tarlasında yetişen acur, uzunluğu ve 13 kilogram ağırlığı ile dikkati çekti.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 83 santimetre uzunluğunda acur yetiştirildi. Recep Artuç'un...

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 83 santimetre uzunluğunda acur yetiştirildi. Recep Artuç'un tarlasında yetişen acur, uzunluğu ve 13 kilogram ağırlığı ile dikkati çekti.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 83 santimetre uzunluğunda acur yetiştirildi. Recep Artuç'un...

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 83 santimetre uzunluğunda acur yetiştirildi. Recep Artuç'un tarlasında yetişen acur, uzunluğu ve 13 kilogram ağırlığı ile dikkati çekti.

İLGİLİ HABERLER

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat

Bakanlıktan dev destek müjdesi sabah 09.00’da başladı: 3-8 yıl vade ile 330 bin TL- 240.000 TL verilecek

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı