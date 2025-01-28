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Manisa'da Eğitim Faaliyeti Sırasında İki Asker Yaralandı

Manisa'da Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi'nde eğitim faaliyeti sırasında iki asker yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 23:11
Manisa'da Eğitim Faaliyeti Sırasında İki Asker Yaralandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen eğitim faaliyeti sırasında iki askerin yaralanması olayı yaşandı. Yaralanan askerler en kısa sürede hastaneye kaldırıldı.

Manisa Valiliği'nden yapılan resmi açıklamada, "Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda eğitim faaliyeti esnasında iki askeri personelimiz yaralanmıştır. Askerlerimizin tedavileri hastanede devam etmektedir. Yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz," şeklinde ifadeler yer aldı.

Açıklamaya göre, yaralanan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Güngör Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde, Uzman Çavuş Arif Güzel ise Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralı askerlerin sağlık durumu hakkında detaylı bilgi, ilerleyen saatlerde yetkililer tarafından paylaşılacaktır.

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