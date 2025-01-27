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Manisa'da Erik ve Badem Ağaçları Erken Çiçek Açtı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde erik ve badem ağaçları, sıcak havaların etkisiyle normalden erken çiçek açtı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 14:43
Manisa'da Erik ve Badem Ağaçları Erken Çiçek Açtı

Erik ve Badem Ağaçlarının Erken Çiçek Açması

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde erik ve badem ağaçları, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle çiçek açtı. Özellikle Yayla Mahallesi'nde bazı ağaçların, geçmiş yıllara kıyasla daha erken çiçeklendiği gözlemlendi.

Turgutlu Ziraat Odası'ndan Açıklama

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, yerel basına yaptığı açıklamada, “Normal şartlarda erik ağaçları mart ayının ikinci haftasında, badem ağaçları ise şubat ayında çiçek açar. Ancak bu yıl her iki meyve ağacı türünde de erken çiçek açma durumu yaşanıyor.” dedi.

Şenol, bu durumun temel sebebinin hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması olduğunu belirtti. Ayrıca, bölgede bahar aylarında açması beklenen papatyaların da çiçek verdiği görüldü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde erik ve badem ağaçları çiçek açtı. Hava sıcaklıklarının mevsim...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde erik ve badem ağaçları çiçek açtı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede Yayla Mahallesi'ndeki bazı ağaçların geçmiş yıllara göre erken çiçek açtığı görüldü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde erik ve badem ağaçları çiçek açtı. Hava sıcaklıklarının mevsim...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde erik ve badem ağaçları çiçek açtı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede Yayla Mahallesi'ndeki bazı ağaçların geçmiş yıllara göre erken çiçek açtığı görüldü.

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