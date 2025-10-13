Manisa'da Eşiyle Tartıştı, Evini Ateşe Verdi

Şehzadeler'de bir dairede yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sakarya Mahallesi Uzun Yol Caddesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden Muzaffer P. ile eşi Kader P. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Kader P., kocasından şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. Bunu öğrenen Muzaffer P., dairedeki bir odaya kendini kilitleyip evi ateşe verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının çıktığı odanın kapısını kırarak Muzaffer P.'yi dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen Muzaffer P. ile iki komşusu ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü; evde hasar oluştu.

Kurum yetkililerinden alınan bilgiye göre, Muzaffer P.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

