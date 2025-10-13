Manisa'da Eşiyle Tartıştı, Evini Ateşe Verdi

Manisa Şehzadeler'de eşiyle tartışan Muzaffer P., evini ateşe verdi; 3 kişi dumandan etkilendi, şüpheli tedavisinin ardından gözaltına alınacak.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 21:41
Manisa'da Eşiyle Tartıştı, Evini Ateşe Verdi

Manisa'da Eşiyle Tartıştı, Evini Ateşe Verdi

Şehzadeler'de bir dairede yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sakarya Mahallesi Uzun Yol Caddesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden Muzaffer P. ile eşi Kader P. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Kader P., kocasından şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. Bunu öğrenen Muzaffer P., dairedeki bir odaya kendini kilitleyip evi ateşe verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının çıktığı odanın kapısını kırarak Muzaffer P.'yi dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen Muzaffer P. ile iki komşusu ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü; evde hasar oluştu.

Kurum yetkililerinden alınan bilgiye göre, Muzaffer P.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Manisa'da eşiyle tartışan kişi evini ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis...

Manisa'da eşiyle tartışan kişi evini ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa'da eşiyle tartışan kişi evini ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis...

İLGİLİ HABERLER

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade
2
Türk Kızılay 2028 Hedefini Açıkladı: 81 İlde 91 Aşevi — Elazığ'da 1000 Kişilik Aşevi Açıldı
3
2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?
4
Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz Şanlıurfa'da: Valilik ve Büyükşehir Ziyareti
5
Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek
6
Viyana'da 'Türkiye'de Ticaret ve Yatırım Konferansı' — Avusturyalı Yatırımcıların Hedefi Türkiye
7
Başakşehir'de Otomobil Otobüs Durağına Çarptı: 1 Yaralı

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL