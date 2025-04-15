Manisa'da Esnaf Yaralı Kediyi Kurtardı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan İbrahim Aydın, iş yerine giren yaralı kediyi tedavi ettirip bakımını üstlendi. Beşeylül Mahallesi Dombay Kapı Sitesi'nde motosiklet tamirciliği yapan Aydın, yaralı bir sahipsiz kediyi veterinere götürerek onu kurtarma mücadelesine başladı.

Kedinin karnında tümör olduğu belirlenince, acil bir ameliyata alındı. Ameliyat sonrasında sağlığına kavuşan kediye Aydın, "Tekir" adını verdi ve onun bakımını üstlenmeye karar verdi.

İbrahim Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kediyi yaralı halde görünce çok üzüldüğünü belirterek, "Trafik kazası sandım ama meğerse tümörmüş. Veteriner hekim tümörü aldı ve kedimiz sağlığına kavuştu. Çok mutluyum. Sokak hayvanlarına sahip çıkmalıyız. Onların dili yok, derdini anlatamıyorlar. Onlara ilgi ve destek verelim." dedi.

Veteriner Hekim Taner Çelik de kedinin genel durumunun iyi olduğunu ifade ederek, yapılan müdahalenin başarılı geçtiğini belirtti.

Bu örnek davranış, Alaşehir'deki hayvanseverler arasında büyük takdir topladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan İbrahim Aydın, iş yerine giren yaralı kediyi tedavi ettirip bakımını üstlendi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan İbrahim Aydın, iş yerine giren yaralı kediyi tedavi ettirip bakımını üstlendi.