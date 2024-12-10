Manisa'da Fabrika Patlaması: Yaralı İşçi Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Akhisar İlçesinde Üzücü Bir Olay

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 4 Aralık tarihinde bir süt fabrikasında meydana gelen buhar kazanı patlaması sonucunda yaralanan işçilerden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hayatını Kaybeden İşçi Seyahattin Çorapçı

27 yaşındaki Sebahattin Çorapçı, hastanede sürdürdüğü hayat mücadelesini kaybederek hayatını yitirdi. Çorapçı'nın evli ve bir çocuk babası olduğu, eşinin ise hamile olduğu öğrenildi.

Cenaze Töreni Detayları

Çorapçı'nın cenazesi, Akhisar ilçesinin Dolmadeğirmen Mahallesi'nde ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Olayda yaralanan diğer işçilerden üçünün tedavi süreçleri tamamlanarak taburcu edilirken, bir işçinin ise tedavisi devam ediyor.

Olayın Nedenleri ve Sonrası

Akhisar'a bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki süt fabrikasında gerçekleşen bu üzücü olayda, buhar kazanının patlaması sonucunda 5 işçi yaralanmış ve hemen hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.