Manisa'da FETÖ Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltında

Manisa merkez, Akhisar ve Kırkağaç'ta düzenlenen FETÖ operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı; aralarında meslekten ihraç edilen bir komiser ve bir mühendis bulunuyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 17:24
Manisa'da FETÖ Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltında

Manisa'da FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Manisa merkez, Akhisar ve Kırkağaç'ta eş zamanlı operasyon

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Manisa merkez, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde ikamet eden 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınanlar arasında meslekten ihraç edilmiş bir komiser ile kentte faaliyet gösteren bir fabrikada görev yapan mühendis de bulunuyor.

Şüpheliler emniyete götürülürken, şüpheli kişilerin işlemleri sürüyor. Soruşturmanın detayları ve ilerleyen aşamalar hakkında yetkililerden yapılacak açıklamalar bekleniyor.

Manisa merkez, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik...

Manisa merkez, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı
2
Mersin'de Eczane Çalışanını Sopayla Darp Eden Zanlı Tutuklandı
3
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
4
Bakan Ersoy Mardin'de: Kültür Yolu Festivali Sergilerini İnceledi
5
2. Uluslararası Felsefi Filmler Festivali Ankara'da — Oyun Felsefesi, İroni ve Mizah
6
Yerebakan: Sıfır Atık Halkın Uzun Vadeli Şifa Yatırımıdır
7
İstanbul'da Uluslararası Sıfır Atık Forumu: Sıfır Atık Nasıl Tanımlanıyor?

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği