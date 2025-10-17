Manisa'da FETÖ Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltında

Manisa'da FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Manisa merkez, Akhisar ve Kırkağaç'ta eş zamanlı operasyon

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Manisa merkez, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde ikamet eden 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınanlar arasında meslekten ihraç edilmiş bir komiser ile kentte faaliyet gösteren bir fabrikada görev yapan mühendis de bulunuyor.

Şüpheliler emniyete götürülürken, şüpheli kişilerin işlemleri sürüyor. Soruşturmanın detayları ve ilerleyen aşamalar hakkında yetkililerden yapılacak açıklamalar bekleniyor.

