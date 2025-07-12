Manisa'da İki Ayrı Yangın, 3 Tarım Makinesini Kullanılamaz Hale Getirdi

Manisa'da Tarım Makinelerine Yangın Şoku

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, tarım aletlerinin bulunduğu depoda çıkan iki ayrı yangında, 3 domates toplama makinesi ciddi şekilde zarar gördü. Yangınların ardından kundaklama şüphesi gündeme geldi.

Yangınlar Nasıl Gerçekleşti?

Alınan bilgilere göre, Ismail Selvi'ye ait Hamzabeyli Mahallesi'ndeki depoda 9 Temmuz'da henüz belirlenemeyen bir nedenle ilk yangın çıktı. Selvi ve yakınları, kendi imkanlarıyla yangını kontrol altına aldı, ancak bu yangında bir domates toplama makinesi zarar gördü.

İkinci yangın ise 11 Temmuz'da, gece saatlerinde meydana geldi. Komşusu tarafından bildirilen yangın ihbarı sonrası, bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını söndürerek, durumu kontrol altına aldı fakat bu yangında 3 makine daha kullanılamaz hale geldi.

Kundaklama İddiası

Ismail Selvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk yangının elektrik aksamından kaynaklandığını düşündüklerini fakat ikinci yangının kundaklama olduğuna dair delillerin bulunduğunu belirtti. Selvi, "Gece saatlerinde komşum yine aradı ve depodan patlama sesi ile dumanların yükseldiğini bildirdi. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, deponun arka kısmındaki bir alanın açık olduğu tespit edildi. Cıvatalarının sökülerek açıldığı anlaşıldı. Yangının kasten yapıldığını düşünüyoruz," dedi.

Çiftçiler Etkilenecek

Daha önce zarar gören bir makine ile beraber üç makinenin daha kullanılmaz hale gelmesi, harman zamanı yaklaşan domates hasadı için çiftçileri etkileyecektir. Selvi, yangınların sonrasında yurt dışından getirilen makinelerin toplam değerinin 45-50 milyon lira civarında olduğunu vurguladı.

Yangınlarla ilgili Manisa İl Jandarma Komutanlığı kapsamlı bir inceleme başlattı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tarım aletlerinin bulunduğu depoda çıkan 2 ayrı yangında, 3 domates toplama makinesi kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tarım aletlerinin bulunduğu depoda çıkan 2 ayrı yangında, 3 domates toplama makinesi kullanılamaz hale geldi.