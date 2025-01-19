Manisa'da İki Kuzen Su Birikintisinde Boğuldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 12 yaşındaki iki kuzen, su birikintisinde boğularak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 16:41
Manisa'da İki Kuzen Su Birikintisinde Boğuldu

Manisa'da Üzücü Olay: İki Kuzen Su Birikintisinde Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 12 yaşındaki iki kuzen su birikintisinde boğularak hayatını kaybetti. Olay, Caberburhan Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Yusuf Eyüp Kaya ve amcasının oğlu Kadir Kaya, bisikletleriyle gezmeye çıkmışlardı. Mermer ocağının bulunduğu bölgede, yaklaşık iki metre derinliğindeki su birikintisine düşen Yusuf Eyüp, yangın anında Kadir Kaya'nın onu kurtarmaya çalışmasıyla birlikte suya girdi.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan çocuklara yapılan müdahaleler maalesef yeterli olmadı ve her iki çocuğun da yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler, Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yusuf Eyüp Kaya'nın babası Zeki Kaya, yaptığı açıklamada, çocukların bisikletle gezmeye çıktığını, oğlunun suya düştüğünü ve yeğeni Kadir'in onu kurtarmaya çalışırken boğulduğunu ifade etti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 12 yaşlarındaki iki kuzen su birikintisinde boğuldu. Jandarma...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 12 yaşlarındaki iki kuzen su birikintisinde boğuldu. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 12 yaşlarındaki iki kuzen su birikintisinde boğuldu. Jandarma...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 12 yaşlarındaki iki kuzen su birikintisinde boğuldu. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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