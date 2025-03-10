Manisa'da İşçi Servisi Minibüsünün Dereye Devrilmesi: 8 Yaralı

Manisa'da Korkunç Kaza: 8 Yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, işçileri taşıyan bir minibüsün dereye devrilmesi sonucu toplam 8 kişi yaralandı. Olay, Manisa-Turgutlu çevre yolu Kazım Karabekir Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Kaza Anı ve İlk Müdahale

Minibüs, Selman Ö. (50) tarafından kullanılan 45 J 6299 plakalı araç, kontrolden çıkarak dereye devrildi. Olayın ardından, durumun aciliyeti üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay mahalline sevk edildi.

Yaralıların Durumu

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla minibüsten çıkarılan yaralılardan 7'sinin işçi, 1'inin ise sürücü olduğu bildirildi. Sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün dereye devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün dereye devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.