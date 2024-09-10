Manisa'da Kadın Cinayeti ve Yaralama Davası Başladı

Manisa'da Kadın Cinayeti Davası Başladı

Manisa'da, bir restoranda çalışan kadına yönelik cinayet ve yaralama olayı nedeniyle sanığın yargılanmasına başlandı. Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, F.K. isimli tutuklu sanık, "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarıyla yargılanıyor.

Olayın Detayları

Olay, 30 Temmuz 2023'te Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir pizza restoranında yaşandı. İddialara göre, sanık F.K., restoran çalışanı Sultan Zencirciyi öldürürken, başka bir çalışan Gül D.'yi yaraladı.

Sanığın İfadesi ve Savunmaları

Duruşmaya katılan Gül D., sanığın iddialarını yalanlayarak, aralarında herhangi bir gönül ilişkisi olmadığını belirtti. Duruşmada, sanığın Gül D. ile iletişim kurmaya çalıştığını ve tehditler savurduğunu ifade ettiği öne sürüldü. Gül D., sanığın başka bir çalışana, içeriğinde kurşun bulunan tehdit mesajları gönderdiğini söyledi.

Görüşler ve Yargı Süreci

Ölen Sultan Zencirci'nin avukatı Zehra Oyit, sanığın olay öncesi plan yaparak suçu işlediğini ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti, olayla ilgili diğer tanıkların dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Bu trajik olay, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve hukuk sisteminin bu tür davalara yaklaşımını sorguluyor.