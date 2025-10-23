Manisa'da Kamyonet Devrildi, Otomobille Çarpıştı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Alaşehir'de devrilen kamyonetin karşı şeride geçmesi sonucu otomobille çarpışma: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı; yaralılardan D.B.'nin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 21:29
Kavaklıdere Kavşağı'nda zincirleme trafik kazası

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen kamyonetin karşı şeride geçmesi sonucu bir otomobille çarpıştı. Olay, Denizli-İzmir kara yolu Kavaklıdere Kavşağı mevkiinde yaşandı.

İ.G. (39) idaresindeki 45 Y 8708 plakalı kamyonet devrildi. Sürüklenerek karşı yönden gelen A.Ç.'nin kullandığı 20 AFU 681 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü İ.G. ile aynı araçta bulunan E.Ş. (31) olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü A.Ç. (31) ile araçtaki F.Ç. (33) ve D.B. (50) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi.

D.B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, devrilen kamyonetin karşı şeride geçerek otomobille çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

