Manisa'da Kamyonet Devrildi, Otomobille Çarpıştı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Kavaklıdere Kavşağı'nda zincirleme trafik kazası

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen kamyonetin karşı şeride geçmesi sonucu bir otomobille çarpıştı. Olay, Denizli-İzmir kara yolu Kavaklıdere Kavşağı mevkiinde yaşandı.

İ.G. (39) idaresindeki 45 Y 8708 plakalı kamyonet devrildi. Sürüklenerek karşı yönden gelen A.Ç.'nin kullandığı 20 AFU 681 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü İ.G. ile aynı araçta bulunan E.Ş. (31) olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü A.Ç. (31) ile araçtaki F.Ç. (33) ve D.B. (50) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi.

D.B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

