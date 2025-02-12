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Manisa'da Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi: Muhtar Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen Bahçedere Mahallesi Muhtarı Nezir Ertürk, hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 12:34
Manisa'da Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi: Muhtar Hayatını Kaybetti

Manisa'da Trajik Kaza: Muhtar Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, ısınmak için odasına koyduğu soba kovasından sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenerek hayata veda eden muhtar, bölgede büyük üzüntü yarattı.

Bahçedere Mahallesi Muhtarı Nezir Ertürk (55), yalnız yaşadığı evinden günlerce çıkmayınca meraklanan komşuları, kapıyı kırarak içeri girdi.

Ertürk'ü yatağında hareketsiz halde bulan komşuları, durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan ilk incelemede, muhtarın ısınmak amacıyla sobadan çıkardığı kovayı yatak odasına koyduğu ve buradan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Hızla Alaşehir'deki özel bir hastaneye kaldırılan Nezir Ertürk, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Bu üzücü olay, karbonmonoksit zehirlenmesinin ciddi bir tehlike oluşturduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, bu tür kazaların önlenmesi için dikkatli olunması ve her yıl gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor.

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