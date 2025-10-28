Manisa'da Kavga: Yunusemre'de Bir Kişi Sırtından Bıçaklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan kavgada E.K. sırtından bıçaklandı; şüpheli O.K. olay yerinde gözaltına alındı, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 23:16
Olayın Detayları

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen kavgada bir kişi sırtından bıçakla yaralandı. Olay, Tevfikiye Mahallesi 8 Eylül Caddesi üzerinde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, O.K. (29) ile E.K. (33) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.K., sırtından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.K., tedavi edilmek üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisi O.K., polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

