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Manisa'da Kayıp Babası İçin Aile Umutlu Bekleyişte

Manisa'da 20 Temmuz'dan beri kayıp olan 74 yaşındaki Mehmet Ali Turhan için aile arama çalışmalarının sürmesini talep ediyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 13:18
Manisa'da Kayıp Babası İçin Aile Umutlu Bekleyişte

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Süleyman Turhan, 20 Temmuz'dan bu yana kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki babası Mehmet Ali Turhan için umutla bekliyor. Aile, babalarının kaybolmasının ardından derhal durumu jandarmaya bildirerek resmi arama çalışmalarını başlattı.

Alzheimer hastası olan Mehmet Ali Turhan, 20 Temmuz günü tıraş olmak için evden ayrıldığından bu yana kendisinden haber alınamıyor. Aile tarafından yapılan ihbar üzerine, İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde AFAD, ANDA ve AKUT gönüllüleri, kaybolan Mehmet Ali Turhan'ı bulmak için geniş çaplı arama çalışmalarına başladı ancak henüz bir ize ulaşılamadı.

Süleyman Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının bulunması için gösterilen çabaya dikkat çekti. İlk günlerde hangi yöne gittiğine dair bir ipucu bulamadıklarını belirten Turhan, "Güvenlik kamerası kayıtları sayesinde Muradiye Pazar Yeri'nin arka tarafından tarım arazilerine doğru gittiğini tespit ettik. Jandarma ve AFAD ile birlikte biz de aile olarak muhtemel yerleri kontrol ettik. Gediz Nehri'ne bot indirerek arama yaptık. Mısır tarlalarında incelemelerde bulunduk fakat bir sonuç elde edemedik. Ormandaki giriş yasağı olması nedeniyle ağaçlık alanlara girmeyi düşünmüştük ancak oralarda da sonuç yok," dedi.

Aile üyeleri, babalarının bir cinayet kurbanı olabileceği ihtimaline de dikkat çekmekte ve yetkililerin bu durumu göz önünde bulundurmasını beklediklerini ifade ediyorlar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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