Manisa'da Kayıp Kadın Ormanda Bulundu

Manisa'nın Alaşehir İlçesindeki Kayıp Kadın Olayı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 12 gündür kaybolan 21 yaşındaki Pelin Karaca, Uşak'ın Eşme ilçesinde bir ormanlık alanda yaşamını yitmiş olarak bulundu. Karaca'nın kaybolması üzerine ailesi 26 Eylül'de polisle irtibat kurarak yardım istedi.

Pelin Karaca'nın Bedeni Bulundu

Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda, Karaca'nın cansız bedeni Eşme ilçesinin Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda keşfedildi. Olayın ardından polis, Pelin'in erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.U. (37) isimli şahsı şüpheli olarak gözaltına aldı.

Olayın Soruşturulması

Pelin Karaca'nın cesedi, detaylı inceleme yapılabilmesi için otopsi işlemleri için morga gönderildi. Olayın meydana çıkmasından bu yana devam eden araştırmalar neticesinde, intihar veya cinayet olup olmadığına dair kesin sonuçlar elde edilmesi bekleniyor.