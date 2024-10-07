DOLAR
34,2 -0,1%
EURO
37,57 0,12%
ALTIN
2.911,46 -0,04%
BITCOIN
2.156.336,17 -0,02%

Manisa'da Kayıp Kadın Ormanda Bulundu

Manisa'da 12 gündür kayıp olan Pelin Karaca, Uşak'taki ormanda cesedi bulundu.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 22:45
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 22:45
Manisa'da Kayıp Kadın Ormanda Bulundu

Manisa'nın Alaşehir İlçesindeki Kayıp Kadın Olayı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 12 gündür kaybolan 21 yaşındaki Pelin Karaca, Uşak'ın Eşme ilçesinde bir ormanlık alanda yaşamını yitmiş olarak bulundu. Karaca'nın kaybolması üzerine ailesi 26 Eylül'de polisle irtibat kurarak yardım istedi.

Pelin Karaca'nın Bedeni Bulundu

Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda, Karaca'nın cansız bedeni Eşme ilçesinin Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda keşfedildi. Olayın ardından polis, Pelin'in erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.U. (37) isimli şahsı şüpheli olarak gözaltına aldı.

Olayın Soruşturulması

Pelin Karaca'nın cesedi, detaylı inceleme yapılabilmesi için otopsi işlemleri için morga gönderildi. Olayın meydana çıkmasından bu yana devam eden araştırmalar neticesinde, intihar veya cinayet olup olmadığına dair kesin sonuçlar elde edilmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Florida'da Kasırga Alarmı: Milton Kategorisi 5'e Yükseldi
2
Aydın'da Cip ve Tır Çarpıştı: 3 Yaralı
3
Bülent Arınç, Antalya Belek Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılışında
4
Arnavutluk'ta Hükümet Karşıtı Protesto Gerçekleşti
5
İlyun Bürkev, Pera Filarmoni Orkestrası ile Görkemli Bir Konsere Hazırlanıyor
6
İsrail Ordusu Beyrut'ta Hizbullah'a Saldırı Düzenledi
7
7 Ekim Saldırılarının İlk Yıldönümünde ABD'nin BM Temsilcisi Dikkat Çekti

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak