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Manisa'da Kayıp Şahsın Aracında Ölüm Bulundu

Manisa'da kayıp olarak aranan Tünay İkan, aracında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 00:22
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 00:39
Manisa'da Kayıp Şahsın Aracında Ölüm Bulundu

Manisa'da Kayıp Olarak Aranan Tünay İkan'ın Cansız Bedeni Bulundu

Manisa'da kaybolduğu bildirilen Tünay İkan (60), park halindeki aracında ölü bulundu. Ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan İkan için arama çalışmaları sürdürülüyordu.

Olayın Gelişimi

Yunusemre ilçesinde ikamet eden İkan, ailesi tarafından önceki gün kayıp olarak aranmaya başlamıştı. Polis ekipleri, İkan'a ait 64 BH 801 plakalı hafif ticari aracın Mesir Mahallesi 5129. Sokak'taki bir arsada park edilmiş olduğunu tespit etti. Hemen bölgeye yönlenen ekipler, aracın arka koltuğunda İkan'ı hareketsiz bir şekilde buldular. Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tünay İkan'ın yaşamını yitirdiğini açıkladı. İkan'ın cesedi, detaylı incelemeden sonra otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Manisa'da ailesinin kayıp olduğunu bildirdiği kişi, park halindeki aracında ölü bulundu.

Manisa'da ailesinin kayıp olduğunu bildirdiği kişi, park halindeki aracında ölü bulundu.

Manisa'da ailesinin kayıp olduğunu bildirdiği kişi, park halindeki aracında ölü bulundu.

Manisa'da ailesinin kayıp olduğunu bildirdiği kişi, park halindeki aracında ölü bulundu.

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