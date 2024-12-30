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Manisa'da Kenevir Yetiştiren Zanlı Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kenevir yetiştiren bir kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 13:02
Manisa'da Kenevir Yetiştiren Zanlı Yakalandı

Manisa’da Kenevir Yetiştiren Zanlı Gözaltına Alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemi kurarak kenevir yetiştiren bir zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Salihli İlçe Jandarma ekipleri, şüpheli M.O.'nun kenevir yetiştirdiği ve uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Ardından, belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonda ekipler, yaptıkları aramada 6 kök kurutulmuş kenevir, 26 kubar esrar, 2 iklimlendirme cihazı, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu aparatı ve 1 cep telefonu ele geçirdi.

Olay sonrası, şüpheli M.O. gözaltına alınarak, gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

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