Manisa'da Komşusunu Bıçaklayan Genç Hayatını Kaybetti

Manisa'da Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Soma ilçesinde, tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanan T.G. (23) hastaneye kaldırılmadan yaşamını yitirdi. Olayın detayları ise oldukça kan dondurucu.

Tartışma Kavgaya Dönüştü

Edinilen bilgilere göre, olay dün akşam saatlerinde İstasyon Arka Mahallesi'nde meydana geldi. T.G. ile komşusu Ümit K. (34) arasında, mahalledeki bir tekel bayisinde tartışma çıkmıştı. Tartışma sonrasında taraflar ayrılıp evlerine döndü, ancak kısa bir süre sonra sokakta yeniden karşılaştılar ve kavga etmeye başladılar.

Korkunç Olay

Kavga sırasında, T.G. bıçakla Ümit K’yi yaraladı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Servis'e bildirmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Ancak, Ümit K.'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Gözaltı İşlemleri Başlatıldı

Olayın ardından T.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.